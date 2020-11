فيديو وصور.. احتفالات في شوارع أمريكا بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة

فور إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، خرج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع للاحتفال.

ورصدت صور ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفواجا كبيرة من المواطنين خرجت إلى الشوارع حاملة الأعلام الأمريكية، وتغني وترقص وتردد: "بايدن فاز".

وقال مغردون على تويتر، إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار بايدن، على الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للبلاد.

Heading down to the White House and there is a veritable parade coming down Connecticut Avenue. Follow here for updates on the DC reaction to Biden winning the presidency for @washingtonian #Election2020 pic.twitter.com/VUEZEvFzDW