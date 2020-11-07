فيديو وصور.. احتفالات في شوارع أمريكا بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة

فور إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، خرج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع للاحتفال.

ورصدت صور ومقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفواجا كبيرة من المواطنين خرجت إلى الشوارع حاملة الأعلام الأمريكية، وتغني وترقص وتردد: "بايدن فاز".

وقال مغردون على تويتر، إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار بايدن، على الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للبلاد.

Heading down to the White House and there is a veritable parade coming down Connecticut Avenue. Follow here for updates on the DC reaction to Biden winning the presidency for @washingtonian #Election2020 pic.twitter.com/VUEZEvFzDW — Jane Recker (@janerecker) November 7, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وفاز بايدن، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز"، بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتي بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية.

فيديو.. مغادرة ترامب للبيت الأبيض قبل إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

مع تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، قبل نحو 3 ساعات، إلى منتجعه للجولف، بينما غرد عبر حسابه على تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظات مغادرة ترامب، للبيت الأبيض.

WATCH: Donald Trump leaves the White House for his golf club shortly before #Election2020 was called for Democrat Joe Biden. pic.twitter.com/VjZMIocxBZ — DW News (@dwnews) November 7, 2020

وكان ترامب، قال إن الانتخابات الرئاسية كانت "فوضى شاملة"، فيما أكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وكان المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، وصف خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة فيها بعد.