بالفيديو.. الإسكندرانية يسخرون من غرق الشوارع: "انزل اصطاد سمك"

سخر أحد أهالي سيدي بشر بحري، شرق الإسكندرية، من غرق شوارع المنطقة، مساء اليوم السبت، حيث حاول تخفيف غضب الأهالي، وتحويل الأمر إلى فكاهة، من خلال تقمص شخصية "صياد"، يحاول ممارسة الصيد في المياه المتراكمة بالشوارع.

ووقف المواطن مرتدياً "القفطان" الأبيض، ممسكاً بسنارة الصيد، ألقى بها وسط مياه الأمطار، وعلق ساخراً بقوله إن مياه البحر وصلت إليهم في المنطقة.

كما علق آخرون بعبارات ساخرة أخرى، منها: "بقينا ساكنين جنب البحر"، و"انزل اصطاد من البحر"، وغيرها من التعليقات التي تعبر عن سخريتهم من غرق الشوارع بسبب تراكم مياه الأمطار بها.

وقال "صلاح خالد"، الذي التقط الفيديو أثناء سيره في الشارع، إنه لاحظ قيام أحد المواطنين بالسخرية من الغرق عن طريق الفكاهة، خاصةً وأن الاسكندرانية اعتادوا على غرق الشوارع، ومحاولة السخرية من هذا المشهد المتكرر في فصل الشتاء.

وأضاف "خالد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن شوارع المنطقة كانت تغرق وسط المياه، مما تسبب في عدم قدرة البعض على المرور، والوقوف في انتظار هدوء الأمطار.

وشهدت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، غرق شوارعها، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه بصورة كبيرة في الشوارع وانسداد الشنانيش.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء، التي تسببت في غرق الشوارع، بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وذلك لاستقبال "نوة المكنسة"، التي ضربت المدينة بأمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول، وتسببت في غرق عدد كبير من مناطق الإسكندرية الرئيسيه أهمها منطقة الكورنيش.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.