استمرار توافد الناخبين رغم سقوط الأمطار على لجان باب الشعرية

رغم سقوط الأمطار الغزيرة في محيط لجان منطقة باب الشعرية، التي أغرقت الشوارع الرئيسية والفرعية، استمر توافد الناخبين على لجان مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وكان عدد من أفراد قطاع الشرطة، وزعوا الكمامات الطبية مجاناً على جميع الناخبين أمام لجان مدرسة خليل أغا، وذلك قبل دخول الناخبين اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في اللجان.

وساعد عدد من أفراد الإسعاف، رجل مسن سقط على الأرض بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، ووضعه على كرسي متحرك، وعمل جميع الإسعافات الأولية اللازمة لهذا الرجل المسن، حتى تعافى الرجل المسن، وغادر بعدها مقر اللجنة الانتخابية، وكانت سيارات الإسعاف، تمركزت أمام مقر اللجنة الانتخابية من أجل أية حالات مرضية عاجلة.

وفتحت اللجان الانتخابية صباح اليوم، مقراتها بدائرة الجمالية التي تضم أقسام "الجمالية ومنشأة ناصر والموسكي وباب الشعرية"، منذ 9 صباحا من اجل استقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات داخل اللجان التي ستغلق أبوابها في 9 مساء اليوم وتستكمل غدا الأحد.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات، أجريت خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، والموافقين أيام 4 ، 5 ،6 من شهر نوفمبر 2020، كما تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات داخل مصر أيام 7 ،8، من نوفمبر 2020، لاضافة انه سيتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالمرحلة الثانية مع نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الذي يوافق 15 من نوفمبر.