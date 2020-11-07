عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، في الساعات الأولي من مساء اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، وذلك في ظل الانخفاض الملحوظ في دراجات الحرارة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطارويتوقع خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (80% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح)، وتكون متوسطة (60% تقريبًا) على (بورسعيد - العريش).