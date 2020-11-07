الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (80% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح)، وتكون متوسطة (60% تقريبًا) على (بورسعيد - العريش).

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة على بعض المناطق (30% تقريبًا) من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا) و(40% تقريبًا) على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 17

الإسكندرية 25 18

وادي النطرون 26 17

طنطا 25 18

شبين الكوم 25 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 21 17

السلوم 22 18

سيوة 25 13

بورسعيد 24 17

دمياط 22 19

الزقازيق 25 18

المنصورة 25 18

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 19

العريش 24 16

رفح 24 17

رأس سدر 24 18

نخل 23 12

نويبع 26 20

طابا 24 17

كاترين 18 08

الطور 27 19

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 27 21

مرسى علم 28 22

الفيوم 25 17

بني سويف 25 17

المنيا 25 15

أسيوط 26 16

سوهاج 26 16

قنا 27 17

الأقصر 27 17

أسوان 28 18

أبوسمبل 27 19

الوادي الجديد 27 14

شلاتين 31 22

رأس حدربة 30 24