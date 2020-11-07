طوابير أمام اللجان رغم هطول أمطار غزيرة بالغربية

شهدت شوارع وميادين محافظ الغربية، مساء اليوم، استمرار هطول الأمطار الغزيرة تزامنًا مع حرص الآلاف من السيدات والرجال على الوقوف في طوابير كبيرة أمام لجان قرى مركز المحلة الكبرى فى انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على أرواح الناخبين.

وكانت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية قد شهدت انتظاما عقب بعد فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين جميع المقار ومحيطها من قوات الأمن.

كما شهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية الـ 6 بمراكز ومدن محافظة الغربية، للإدلاء بأصوات فى انتخابات مجلس النواب.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و 155 معهدًا أزهري، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، في 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبة.