تزايد إقبال الناخبين بكفر الشيخ قبل غلق اللجان.. وكبار السن يتصدرون

شهدت 801 لجنة انتخابية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، توافدًا كبيرًا من قِبَل الناخبين في الفترة المسائية، وخاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم، قبل غلق اللجان بساعة واحدة في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.، على الرغم من سقوط الأمطار.

وبدورهم قام رجل الشرطة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الوصول إلى لجانهم، والتيسير عليهم.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تستقبل 801 لجنة فرعية، 2 مليون و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزًا انتخابيًا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية تحسبا لكورونا.

ومن جانبه، قال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية "قاض أو وكيل نيابة" لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ 2 مليون و350 ألف مواطن، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.