زحام أمام لجان كفر الشيخ في الساعات الأولى لبدء التصويت بـ"النواب"

شهدت بعض لجان كفر الشيخ الانتخابية، زحامًا في الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، فيما شهدت أخرى توافدًا ضعيفًا من قبل الناخبين، وتوافدت السيدات أمام لجنة الحامول الثانوية بنات للإدلاء بأصواتهن.

وقال مصدر داخل غرفة عمليات المحافظة، إن جميع القضاة فتحوا اللجان في الموعد باستثناء تأخير نحو 55 لجنة فتحت أبوابها ما بين 10 و15 دقيقة، وجرى انتظام اللجان وعملية التصويت.

وشهدت لجان الحامول قيام متطوعين بتوزيع كمامات على الناخبين مجانًا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية أمام لجان مركز الحامول في كفر الشيخ.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين أول ايام انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تستقبل 801 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة 4لجان عامة و801مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية (قاض أو وكيل نيابة) لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.