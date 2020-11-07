انتشار أمني أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

توافد القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب 2020 على لجان التصويت في محافظة كفر الشيخ، لبدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا.

ووصل عدد من القضاة إلى اللجان ومعهم مهام عملية الانتخابات، وتتضمن كشوف الناخبين، وبطاقات الانتخابات، والأختام والأقفال البلاستكية، وغيرها من المستلزمات.

وجهزت الوحدات المحلية الصناديق البلاستيكية الشفافة ووزعت على المقار الانتخابية، إضافة إلى إنهاء كافة إجراءات التطهير والتعقيم، وتوفير الدعم اللوجيستي لكل المشاركين فى العملية الانتخابية.

في نفس السياق، قال مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، إن مدير الأمن اللواء خالد العزب، شدد على تنفيذ خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتفعيل إجراءات تفعيل القانون والسيطرة الشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان، حيث سيجرى توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين الانتخابات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه سيجرى الدفع بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.

كما جرى وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام اللجان، فضلا عن التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، تمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية وتواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية (قاض أو وكيل نيابة) لكل لجنة، إضافة إلى الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.