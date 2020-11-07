"صحصاح" سبعيني يدلي بصوته بكفر الشيخ: أحرص على المشاركة في كل استحقاق

رغم تجاوزه الـ70 عاما، فإنه حرص على الإدلاء بصوته فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة الشهيد سلام الثانوية العسكرية بنين بكفر الشيخ.

وقال محمد صحصاح: أنا حضرت كثيرا من الانتخابات البرلمانية "شيوخ ونواب"، والاستحقاقات قبل ذلك من انتخابات رئاسية، والاستفتاء على الدساتير المصرية، والحقيقة أنا حريص جدا على الإدلاء بصوتي، وأنصح الجميع بالمشاركة، لأنه قبل أن يكون واجب وطني علينا، فهو حق من حقوقنا الدستورية فى اختيار الأصلح والأنسب لنا، فالصوت أمانة والمشاركة يجب أن تكون على الجميع.

وتابع صحصاح، هناك تعامل محترم من جميع المشرفين على العملية الانتخابية، من توفير كمامات واستقبال من رجال الأمن والمشرفين على الانتخابات، وكذلك رجال الصحة والإسعاف، فلا يوجد أي مشكلة تواجه الناخب، وليس هناك توجيه، كل واحد في طريقه لصندوق الاقتراع عارف هيدلي بصوته لمين.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ، دفعت بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.

كما جرى وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام اللجان، فضلا عن الوجود الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، تمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل والوجود الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية وتواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضي، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة وغرفة تسيير انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، إن هناك 4 لجان عامة، و801 لجنة فرعية بقري ومدن المحافظة.

وأشار إلى تحديد عضو هيئة قضائية (قاض أو وكيل نيابة) لكل لجنة، إضافة إلي الاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد آخر من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ مليونان و350 ألف مواطن، مشيراً إلي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.