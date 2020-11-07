عضو "الشيوخ": العرب تابعوا الانتخابات الأمريكية كأنها كلاسيكو الأرض

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن التجربة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية فيها جانب مبهر جدًا وآخر مظلم للغاية، مشيرًا إلى أن الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان كتب مقالًا منذ يومين أوضح فيه أن الخاسر في هذه الانتخابات سيكون أمريكا.

وأضاف حسين، خلال لقاء خاص عرضته شاشة "mbc مصر"، أن التجربة الأمريكية مستقرة منذ مئات السنوات وانتصار الفيدراليين الاتحاديين على الانفصاليين والعنصريين وتأسيس أمريكا كجمهورية، وبالتالي فإن المجتمع الأمريكي قوي جدًا ولديه قوة أساسية تستطيع الحفاظ على التجربة.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية تحاول تنفيذ التنمية العمرانية والبشرية والاهتمام بالصحة والتعليم ومختلف الملفات: "العرب كانوا يتابعون الانتخابات الأمريكية كأنها كلاسيكو الأرض أو نهائي كأس العالم، والانتخابات الأمريكية هي كلاسيكو الأرض في السياسة، ودرجة متابعة بعض سكان العالم للانتخابات الأمريكية تفوق بمراحل متابعتهم للانتخابات في بلدهم".

وتابع، أن البعض في المنطقة يمني النفس بنفس المنافسة القوية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي دول أوروبا، مستطردًا: "هل لدينا الأساسيات والقواعد في أمريكا وأوروبا؟ هل المواطن هنا ينتج بنفس القدر الذي ينتجه المواطن الأوروبي؟ هل يثقف ويعلم نفسه مثل المواطن الأوروبي؟".

وأردف: "لا أريد أن نعفي المؤسسات والدول والحكومات في العالم العربي والعالم الثالث من مسؤولياتها، هي عليها مسؤولية كبيرة جدًا فيما يتعلق بالديموقراطية والتوافق والتعددية، لكنها أيضًا عبارة عن حاصل جمع المواطنين، وبالتالي عندما يكون لدينا مواطنين جيدين يعرفون حقوقهم جيدًا ويحافظون على نفسهم وصحتهم فإنهم يفرزون مجتمعًا جيدًا وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية في هذا الوقت".