دحلان: فوز "بايدن" يمهد لحل الدولتين ويقلل خطورة تحالف ترامب-نتينياهو

قال القيادي الفلسطيني وزعيم التيار الإصلاحي في حركة "فتح" محمد دحلان، مساء اليوم السبت، إن فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترامب - نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية ويفتح أفقا لمسار سلام جديد يعتمد حل الدولتين كما وعد بايدن شخصيا خلال حملته الانتخابية.

وأضاف "دحلان"، في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، تعليقًا على فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، وتوليه منصب الرئيس خلفًا لدونالد ترمب، أن "زوال خطر ترامب وحده لا يكفي"، مشيرًا إلى أنه يجب معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام وانتخاب أطر وقيادات شرعية قادرة على مواجهة المستجدات، والتأكيد على خطوطنا الوطنية الحمراء في ملفات القدس.

ودعا إلى العمل الحثيث لإيجاد صيغ ورؤى خلاقة حافظة لحقوقنا الثابتة، ومستندة لقرارات الشرعية العربية والدولية. وأوضح أننا ندخل مرحلة جديدة وعلينا التسلح بالحكمة والبصيرة والمرونة دون التفريط بثوابتنا الوطنية العادلة.