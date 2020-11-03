اليوم.. بدء صرف المعاشات لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات ، صباح اليوم، صرف معاشات الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه وحتى غد الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، وذلك لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

"الخميس": صرف المعاشات الأعلى من 2000 جنيه

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه ستتمكن من صرف معاشها يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمس

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم دراسة جميع حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمس، لافتا إلى أنه تم الصرف لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه فى العام.

وأشارإلى أن إجمالى المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف نصف المتجمد على دفعتين وفى شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم الغتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة .

وأكدت وزيرة التضامن، أنه سيتم البدء بسن الـ80 عاما وسيتم تخصيص لون لكل فئة عمرية من المسنين، حيث يتم تقسيمها بالألوان، "من 60 حتى 80 عاما لون، ومن 80 حتى 90 عاما لون آخر"، مشيرة إلى أن هناك خطة للوصول لسن 75 و 70عاما، مؤكدة أنها تشجع المحفظة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، ولكن تم إيجاد قناة أخرى للصرف وهى توصيل المعاشات للمنازل.