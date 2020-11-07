هيلاري كلينتون تشمت في ترامب: شكرا لمن ساعد في إسقاطه

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على فوز المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن بالرئاسة، وخسارة ترامب على صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة "إنها تذكرة صناعة التاريخ، ورفض لترامب، وصفحة جديدة لأمريكا، شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك، فصاعدًا معًا".

وأضافت "هيلاري": "قال الناخبون كلمتهم واختاروا بايدن ليكون رئيس أمريكا القادم".

وفي أول تعليق لرئيس أمريكي سابق، على فوز المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه برئاسة أمريكا، قال الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن بايدن سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية، لم يسبق أن عرفها رئيس جديد، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ويلقي المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات، مساء اليوم، كلمة بهذه المناسبة الساعة الخامسة فجرا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت السعودية.

وغير المرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، مسماه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى "الرئيس المنتخب"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة.

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتًا، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية.