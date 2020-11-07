فيديو وصور.. المياه تحتجز السيارات والمارة بشوارع الإسكندرية

تسبب غرق شوارع منطقة سيدي بشر وميامي، شرق الإسكندرية، مساء اليوم السبت، في احتجاز عدد كبير من السيارات والمارة، ومنعتهم من المرور، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، الذي وصل إلى حد الرصيف.

وانتابت حالة من الغضب أهالي الإسكندرية، وذلك بسبب غرق شوارع المدينة، نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المياه في معظم شوارع المدينة.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء، التي تسببت في غرق الشوارع، ومنها منطقة "وادي القمر"، غرب المدينة الساحلية، ومناطق شرق المدينة، ومنها "ميامي"، و"فيكتوريا"، و"سيدي بشر"، بالإضافة إلى غلق طريق الكورنيش.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة غداً الأحد، نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.

وانتشرت 180 سيارة لشفط المياه من الشوارع والميادين، فضلاً عن فرق الطوارئ، لتطهير 105 آلاف "مطبق"، و32 ألف "شنيشة" موزعة على مختلف أحياء الإسكندرية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.