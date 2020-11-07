سي إن إن: السيسي أول رئيس عربي يهنىء بايدن بالفوز برئاسة أمريكا

قالت قناة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أول رئيس عربى يهنئ الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفوز برئاسة أمريكا.

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع مصر "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة مساء اليوم، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي أكد في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.