"وكيل التضامن": غلق جميع الحضانات بمطروح غداً لسوء الأحوال الجوية

أعلن، اليوم، فتحى الجمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح أنه تقرر غلق جميع الحضانات على مستوى المحافظة ، غدا، الأحد بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وقال "الجمل" إن قرار غلق الحضانات، تزامنا مع قرار غلق المدارس حرصا على سلامة الأطفال الصغار فى أعمار ما قبل المدرسة.

ووجه الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والصرف الصحى بمطروح، بإعطاء إجازة للسيدات العاملات بالشركة ممن لديهم أطفال فى سن الدراسة، لرعاية أبنائهم فى المنازل، وذلك بعد صدور قرار محافظ مطروح بتعطيل الدراسة غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن، اليوم، الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن اللواء خالد شعيب قرر تعطيل الدراسة، غدا، الأحد على مستوى جميع المدارس فى الإدارات والقطاعات التعليمية فى نطاق محافظة مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال "النيلى" فى تصريح لـ "الوطن" إن هذا القرار يأتى بعد أن شهدت مطروح، اليوم، أمطارا غزيرة فى مختلف مدن المحافظة، كما تستمر الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وهو ما يكون فيه خطورة على أبنائنا فى المدارس من الطلبة والطالبات على مستوى جميع المراحل التعليمية.

وأضاف أنه سيتم منع خروج المعلمين والإداريين وجميع العاملين فى المدارس، أيضا بجانب الطلاب وعدم ذهابهم إلى المدارس خاصة، وأن هناك مدارس على الخط الغربى يسافر لها المعلمين لمنطقة "برانى" لمسافات تصل إلى 280 كيلو ذهاب وعودة يوميا، والخط الشرقى الضبعة، لمسافة مماثلة، مما يشكل خطورة فى ظل هذه الأجواء غير المستقرة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم مد تعطيل الدراسة أيام أخرى في حالة استمرار عدم استقرار الجو، بينما إذا تحسن الطقس ستنتظم الدراسة يوم الإثنين المقبل.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح عن تعطيل الدراسة، غدا، الأحد فى جميع كليات الجامعة.

وقال "النجار" إن التعطيل وفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة، والذى أشار لحالة محتملة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، ويأتى ذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، على أن تستمر الدراسة عن بعد "أون لاين".