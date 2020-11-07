رانيا يوسف تنفي إصابتها بكورونا: "إشاعات وكلام فارغ"

نفت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي".

وكتبت رانيا عبر حسابها: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

وكانت الفنانه رانيا يوسف حريصة علي حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل بعدد من إطلالاتها المثيرة، وحرصت في حفل ختام الجونة علي اصطحاب ابنتها نانسي والتي ارتدت فستان البطانة.

وكعادتها أثارت الفنانة رانيا يوسف الضجة حولها وأصبحت "تريند" بسبب إطلالتها المثيرة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وفاجأت رانيا يوسف جمهورها بعدد من الإطلالات الجريئة والتي بدأتها بهوت شورت.

وقالت رانيا يوسف خلال برنامج "mbc trending” إنها تقصد بتصريح "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا" لم يكن التعبير المقصود به حرب الديناصورات و"كنت أقصد أن الإنسان يسطيع أن يتأقلم وأردت أن أوصل الرسالة بطريقة كوميدية".

وأضافت: "أنا جريئة وأحب اطلالاتي أن تكون جريئة ومن لم يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا من أشخاص مرضى وليس علي المريض او المجنون حرج، أعترف أنني مجنونة وغير تقليدية".

وعن منتقديها، قالت: "اللي بيشتموا دول بيفرغوا مشاكلهم بالشتيمة في الفنانين، وربنا يشفيهم، وفي حاجات تافهة كتير مش لازم نقف قصادها، إحنا أكبر من كده".

وتابعت: "السوشيال ميديا اللي ياخدها على أعصابه أوي ممكن يجيله اكتئاب وينتحر بسبب التعليقات السخيفة والمريضة، الموسيقار محمد عبد الوهاب له مقولة عظيمة بتقول: لو كل واحد يضربني طوبة هقف عنده هقع، لكن أنا هاخد الطوب ده كله وأقف عليه وهبقى محمد عبد الوهاب، وأنا كل التعليقات السلبية دي هاخدها كده وأحطها تحت رجلي وهقف عليها".