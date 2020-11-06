منسق مهرجان الجونة أمير رمسيس ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى المخرج أمير رمسيس، المنسق العام لمهرجان الجونة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر إصابته بفيروس كورونا بعد أن تداولت أخبار بذلك.

وكتب المخرج على صفحته: "بعد استفسارات عديدة وشائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد أن وصلهم معلومة خاطئة عن إصابتي بالمرض.. قررت عمل الـ pcr وخرجت النتيجة سلبية".

وظهر عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بين الفنانين بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي.

فقد أعلنت منذ ساعات، الفنانة "بسمة"، إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت لـ "الوطن"، انها فور عودتها من الجونة، اجرت مسحة وظهرت ايجابيه وهي حاليا في طريقها للشفاء

كما أعلنت أيضا الفنانة زينب غريب، عبر الاستوري الخاص بها على الإنستجرام، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت الفنانة "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت أمس الاستايلست، ريم العدل، عبر حسابها إصابتها بالفيروس وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت أيضا سارة عبدالرحمن، أمس، إصابتها بكورونا، حيث كتبت عبر الفيسبوك "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم مغني الراب "ويجز"، الذي أعلن منذ أيام عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".