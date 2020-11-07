بيكا وشاكوش ونجلا مبارك.. 4 دعوات تثير أزمة بين هنادي مهنى ووالدها

أحرج الموسيقار هاني مهنا وابنته الوحيدة هنادي بعضهما البعض خلال حفل زفاف هنادي الذى تم أمس على الفنان أحمد خالد صالح بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مصر الجديدة.

الحرج الكبير الذى تسببت فيه هنادي، هو قيامها بدعوة مغنيي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا لحفل الزفاف دون إعلام والدها الذى يعد قامة كبيرة فى عالم الموسيقى والفن وأحد أكبر الرافضين لفكرة موسيقى المهرجانات.

دعوة هنادي لبيكا وشاكوش تسببت فى إحداث فجوة بين هاني مهنا وصديقه هاني شاكر نقيب الموسيقيين بسبب المسكلات بين شاكر وبيكا حيث إن الأخير اقتحم نقابة الموسيقيين وأهان وسب شاكر علنا، وهو أمر أغضب شاكر بشدة، ورفض الرد على هاني مهنا بعد أن حاول الأخير الاتصال به لإيضاح الأمر له.

وتكرر الأمر كذلك، ولكن في الإتجاه الآخر، حيث أحرج هاني مهنا ابنته بدعوة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك دون أخذ رأيها فى دعوتهما، وهو أمر قد يرفضه البعض لكونهما لا يتمتعان بشعبية واسعة فى الشارع المصري.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمغني المهرجانات حمو بيكا، في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنى بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.