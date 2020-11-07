أستاذ بجامعة نيويورك: ترامب خاض الانتخابات ضد العالم وليس بايدن

توقع الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن تبدأ الأسواق تعاملاتها مع بداية الأسبوع بدفعة ترشحها للصعود، خاصة بعد حسم الانتخابات الأمريكية، قائلًا إن ترامب ترك الأسواق في مستويات غير مسبوقة ومؤشر داو جونز بمقدار 27 ألف نقطة، وبالتالي فإنه يتوقع مواصلة الارتفاع لكن ستكون مصحوبة ببعض التذبذبات للخلف، لحين وضوح السياسة الاقتصادية والضريبية للرئيس الجديد، لافتًا إلى أن الانتخابات الاخيرة لم تكن بين بايدن وترامب بل كانت بين ترامب والإعلام والجامعات والسينما، وبين ترامب والعالم.

وقال "زكي" خلال مداخلة عبر "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إن الشعب الامريكي يشعر بمرارة غير مسبوقة على المستويات على الصعيد الاقتصادي والسياسي والصحي كافة، ويكفي أنه بالأمس فقط لدينا 135 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ما سيمثل تحديا كبيرا لبادين، مضيفًا أن ما حدث في الانتخابات الأمريكية لم يحدث من قبل".

وحول تحركات ترامب القضائية بشأن معركته الانتخابية، قال "زكي" إن الأمر كان محسومًا من ثاني يوم لصالح بايدن لكن ما حدث هو محاولة لإقناع ترامب بالهزيمة على نار هادئة، والحزبين الجمهوري والديموقراطي أنصارهم يملكون السلاح من ميلشيات كثيرة مؤيدة للطرفين، كما أن الشعب الأمريكي يشعر أنه ضمن دول العالم الثالث بسبب الفوضى الانتخابية.

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن تأثير تحركات ترامب القضائية على الاقتصاد والاسواق العالمية لن يكون في صورة انهيار بل في صورة صعود حذر لحين اتضاح الرؤية والسياستين الاقتصادية والضريبية للرئيس الجديد.

وأوضح، أنه إلى يوم 15 مارس الماضي كان الاقتصاد الامريكي من أكبر الاقتصاديات في العالم والمؤشرات كانت شاهدة سواء البطالة التي هبطت من 5% إلى 3.4 % وبدون شك من أكبر ضحايا لفيروس كورونا هو ترامب، وفي ذات الوقت أكبر عدو لترامب هو ترامب نفسه لأن سياسته العدائية ولهجته العدائية المتصاعدة ونقده اللاذع المستمر لم يخلق عداوة فقط مع الحزب الديموقراطي بل ومع حزبه أيضًا، إذ أضر بالعديد من مفاهيم الحرية والعدالة خلال فترة حكمة.

وبشأن سيناريوهات قبول ترامب بالهزيمة، قال الدكتور نبيل زكي: "السياسيين في الولايات المتحدة في الحزب الجمهوري بيقولوا له كفاية عملت شغل هايل واخرج بكرامتك لكن الظاهرة الترامبية لن تختفي من البيت الأبيض، موضحًا أن الأخير ليس من نوعية الناس اللي تسكت وتعد في البيت مع أحفاده وأولاده، مؤكدا على أن ترامب سيكون مؤثر جدًا في الحزب الجمهوري وسيوجه كافة مصادره المالية لمحاربة من وقفوا ضده في الأربع سنوات الماضية".