للحصول على تعويضات نزع الملكية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

تقدم هيئة المساحة خدمة الحصول على تعويض نزع الملكية القائم بغرض النفع العام وذلك من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من طرق وسكك حديدية وشق ترع ومصارف وإقامة كباري ومحاور مرورية، "الوطن" تقدم في التقرير التالي الإجراءات المتبعة للحصول على تعويض مادي نظير نزع الملكية وكذلك الأوراق المطلوبة.

أولاً- يقدم طلب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة باسم المواطن، به عدد من التفاصيل المهمة من بينها اسم ورقم المشروع والناحية المقام بها، والمركز التابع والمحافظة، وسبب الاعتراض.

كما يرفق بالطلب المستندات التالية الاسم والصفة والرقم القومي، وكذلك العقود أو الأحكام المسجلة والعقود ثابتة التاريخ وأي مستندات ملكية وكشوف وإعلام وراثة أو أي مستندات أخرى.

أُنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة في عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها في حينه تغطية أرض مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وللعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها وإنشاء سجلات المكلفات لها.

وفي عام 1971 تحولت الهيئة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الري وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير بالقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2001.

ولقد مرت الهيئة خلال عمرها الطويل بمراحل عديدة اتسع خلالها نطاق أعمالها وتطورت فيها الأساليب الفنية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وحققت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التحول الآلي الذي يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة والتنموية بصفة عامة في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الحكومة الإلكترونية وفي إطار التوجه العالمي في عصر المعلومات.