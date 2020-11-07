اعترافات نجل تاجر شهير بالدرب الأحمر: "سرقت أبويا وعشت يومين حلوين"

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل غياب نجل تاجر شهير بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث تبين أن الابن استولى على 600 ألف جنيه من أموال والده، وحاول إنفاقها مع زملائه في الإسكندرية، لكن زملاؤه سرقوا المبلغ منه.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أن التاجر كان يعتمد على نجله فى تحصيل أمواله لدى باقي التجار، وتمكن من تحصيل 600 ألف جنيه، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وإنفاق المبلغ هو وأصدقائه.

وأضافت التحريات، أن نجل التاجر اتصل بأحد الأشخاص وطلب منه استئجار شقة له بالإسكندرية، ثم سافر الى الشقة وبحوزته المبلغ، ثم دعا اثنين من أصدقائه للإقامة معه، وأنفقوا جزء من المبلغ على شراء الهواتف المحمولة والسهر.

وأشارت التحريات، إلى أن اصدقاء نجل التاجر، طمعوا في المبلغ فسرقوه وادعوا اقتحام مجهول للشقة، وسرقة النقود، وأن نجل التاجر لم يكن نادما، وقال: "عشت يومين حلوين".

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (تاجر)، بغياب (نجله) عقب قيامه بتحصيل مبلغ مالي، يقدر بنحو (600 ألف جنيه)، قيمة معاملات تجارية، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب، وعدم عودته، فارتاب فى الأمر، وحضر للإبلاغ.

تبين استعانة المتغيب، بأحد الأشخاص لاستئجار إحدى الشقق السكنية بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف الأخير وضبطه، وتم بإرشاده ضبط (المتغيب) وبصحبته (شخصين)، حال تواجدهم بالشقة المشار إليها، وبحوزة (المتغيب) مبلغ مالي، وكذا هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بأنه عقب تحصيله المبلغ المالي، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وتوجهه لمحافظة الإسكندرية، والتقابل مع (باقى المتهمين)، وأثناء تواجدهم بالشقة محل الضبط، تمكن المتهمين من مغافلته، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، عقب إيهامه بتعرض الشقة لواقعة سرقة.

وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، من متحصلات الواقعة، مؤكدا إنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.