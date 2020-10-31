تفاصيل نصب "تاجر المواشي" على أهالي قرية بالغربية: الجنيه عليه جنيه مكسب

ذاعت شهرة "ف. أ"، 56 سنة، آفاق قرى مركز قطور بمحافظة الغربية، بوصفه أحد أشهر تجار المواشي، وأسرعهم في اتمام صفقات البيع والشراء، لكنه في الحقيقة لم يكن سوى نصاب استغل ثقة فلاحي ومربي إحدى القرى به، فأقنعهم بالثراء السريع، وسرعان ما تبين كذبه، وأنه لم يكن سوى نصاب ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه.

"الجنيه بجنيه" كانت تلك هى صفقة الرجل التي لهث ورائها أهل قرية بالغربية: "اللي هيديني جنيه هكسبه قدامه جنيه، يعنى الألف بألفين" عملية مريحة وسهلة، وربح وفير، لم يجد من يقاوم سحره، وسرعان ما تهافت عليه الأهالي حسب التحريات.

فقد أوهم الرجل أهالي تلك القرية بأنه سيستثمر أموالهم في تجارة المواشي وتربيتها وتحديدًا الجاموس، وأقنع الأهالي أنه سيتمكن من خلال استثمار أموالهم في احتكار تلك التجارة والتحكم في أسعار البيع والشراء بأسواق الغربية، ومنها سوق قطور أحد أكبر أسواق المواشي في الدلتا.

وبناء على ذلك، جمع المتهم أموالًا كثيرة تقدر بـ400 ألف جنيه من الأهالي، لكنه لم يف بالأرباح المتفق عليها، وفر هاربًا، ولم يرد أصل الأموال لأهالي القرية، فأبلغوا مباحث الأموال العامة، والتي ألقت القبض عليه.

وذكرت التحريات أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية و2 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام فلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواشي مقابل أرباح مجزية.

وتمكن المتهم من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.