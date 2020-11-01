إحصائية: ضبط 5 آلاف تاجر مخدرات ومقتل 7 مسلحين في ملاحقات أمنية

كشفت إحصائية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عن حصيلة مكافحة أجهزتها المختلفة للجريمة عن القبض على 1500 متهم وقتل 7 عناصر إجرامية خلال استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1500 متهم.

وفقا للإحصائية التى شملت الأشهر الثلاثة الماضية فقد لقى 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 75عنصرا إجراميا و3649 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3105 متهمين، كما تم تنفيذ 1935793 حكما قضائيا متنوعا وضبط 4972 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5203 متهمين وتم إعادة 27 سيارة مُبلغ بسرقتها و458 قضية أحداث وكشف غموض 214 حادث (خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق وعمد وانتحال صفة بإجمالى 367 متهما.

وتم ضبط 328506 حالات فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 235344495 جنيها.

وخلال الحملات تم ضبط 6983 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 730 قضية ضرائب عامة ، كشف 535 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و654 قضية فى مجال الجمارك و46 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1711 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و937 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 53 قضية فى مجالات الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال وتهريب جمركى وسوق مال و37 قضية فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه واحتيال مصرفى واستغلال نفوذ حقيقى وغسل أموال وكسب غير مشروع.. بقيمة بلغت (9298278821 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.