محافظ الغربية: لم نرصد سوى 4 شكاوى خلال الانتخابات وجرى حلها فورا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة شهدت تغيرا في حالة الطقس بدءا من الساعة الرابعة عصرًا حيث هطلت أمطار غزيرة على المحلة وطنطا، مؤكدا أن المحافظة استعدت لمثل هذه الأجواء، وسيارات الشفط سواء الخاصة بالمراكز والمدن أو الحماية المدنية أو شركة الشرب والصرف وقامت بشفط هذه المياه.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك مشكلات ظهرت في بعض المدارس التي بها تجمعات للمياه أمامها، وجرى شفط هذه المياه وإعادة الوضع لطبيعته، والأمور تسير لخير ما يرام، ولا يوجد أي تعطيل حدث في اللجان الانتخابية، وعدد قليل من اللجان تضرر من قبل الأمطار، وجرى إلقاء رمال على مداخل اللجان التي بها تراكم للمياه استعدادا لليوم الثاني للانتخابات.

وأوضح أن عدد اللجان في المحافظة 1159 لجنة انتخابية، ولم تُرصد أي شكوى سوى 4 شكاوى كانت بسبب تراكم مياه الأمطار في محيط المدارس، وتمنع الناخبين من الدخول، وجرى التعامل معها وحلها في نصف ساعة، "علمنا أكتر من جروب عشان نعرف كل واحد دوره".

وأشار إلى أنه يوجد 12 غرفة عمليات فرعية وغرفة رئيسية في ديوان عام المحافظة تتواصل بشكل مستمر على مدار الساعة لرصد المشكلات، مؤكدا أن الانتخابات شهدت كثافة من قبل الناخبين، والنسبة المحققة في يومي الانتخابات بمجلس الشيوخ حُققت في اليوم الأول لانتخابات النواب، متوقعا زيادة الإقبال في اليوم الثاني، خاصة المسائية نظرا لأن الكثيرين في أعمالهم صباحا، "الفترة المسائية في القرى بينزلوا في مجموعات عائلية مع بعضهم".

ولفت إلى أنه جرى تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد شباب متطوعون لمساعدة الآباء والأمهات كبار السن، ويوجد مظلات لحماية الناخبين ومقاعد متباعدة، إضافة للإجراءات الاحترازية من تطهير للجان، وتوفير كميات كبيرة من الكحول والكمامات.