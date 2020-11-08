جو بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد الجميع ويعيد روح أمريكا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن "شعب هذه البلاد قال كلمته، وفزنا بعدد من الأصوات لم يبلغه أحد قبلنا، حيث صوت لي أكثر من 74 مليون أمريكي، وأتعهد أن أكون رئيسا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع، وسأكون رئيسا يعمل على توحيد الولايات المتحدة".

وأضاف "بايدن" خلال كلمته، "سأعيد روح أمريكا وأعيد بناء العمود الفقري للبلاد وهو الطبقة الوسطى، وأتقدم بالشكر لكل العاملين في الحملة الانتخابية وموظفي مراكز الاقتراع الذي عملوا وسط ظروف جائحة كورونا".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.