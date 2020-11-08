أستاذ بـ"طب بيطري القاهرة": التلوث يقتل الأسماك في إحدى قرى المنوفية

كشفت الدكتورة نسرين عزالدين، أستاذ الثروة السمكية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أسباب نفوق الأسماك في قرية بالمنوفية، قائلة إن نفوق الأسماك يعتبر كارثة تتعرض لها الثروة السمكية في مصر على مدار العام، لافتة إلى أن هذه الظاهرة ليست كارثة بيئية، ولكنها بشرية، لافتة إلى أن نفوق الأسماك الجماعي ظاهرة تحدث فجأة تصاحبها نوبات حادة ويموت فيها عدد كبير من الأسماك في منطقة محددة.

وأضافت "عزالدين"، أن نفوق الأسماك في المنوفية ليس الأول، ويحدث سنويا تقريبا، والأسباب متعددة وكلها مترابطة، والسبب الرئيسي هو تلوث المياه بأنواع من الملوثات تقتل أيضا الزروع وحيوانات المزارعين، وهناك بعض الصيادين يستخدمون مواد سامة ويلقونها في المياه لإجبار الأسماك على الظهور على سطح المياه، مؤكدة أن نسبة استخدام الصيادين لهذه المادة ليست كبيرة.

وأشارت إلى أن السبب في نفوق العدد الكبير من الأسماك يرجع لإلقاء مياه الصرف الصحي أو الصناعي من قبل مصانع حكومية وخاصة دون معالجة، لافتا إلى أن هذه الحادثة تكررت في فرع النيل بمنطقة المريوطية بالجيزة، وجرى التحقيق فيها لمدة شهرين ولكن بسبب أحداث يناير 2011 أٌغلق الملف، مطالبة بإعادة فتح ملفات النفوق الجماعي للأسماك.