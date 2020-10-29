توزيع 24 طنا من الأسماك على منافذ جنوب سيناء

قال المهندس صفوان المراغي، مدير هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن حصة الأسماك المخصصة للمحافظة خلال شهر أكتوبر الجاري وصلت إلى 24 طنًا، جرى توزيعها على المستحقين من خلال المنافذ المخصصة لهذا الغرض بجميع مدن المحافظة.

وأكد مدير هيئة الثروة السمكية، في تصريح له اليوم الخميس، أن حصة الأسماك جرى توزيعها على المنافذ لبيعها بسعر مدعم، بعد نقلها من ميناء الصيد بمدينة الطور إلى المنافذ مباشرًا، بالتنسيق مع نقابة العاملين بالمحافظة، لتوزيعها بسعر يتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو حسب حجم ونوع الأسماك.

وأوضح مدير هيئة الثروة السمكية، أنه جرى توزيع 3892 كيلو بمنفذ شركة التسويق، و 3828 كيلو بمنفذ المنشية، و 3369 كيلو بمنفذ توشكا، 1995 كيلو بمنفذ الوادي، و 2392 كيلو بمنفذ الجبيل، و 832 كيلو بمنفذ الكيلاني، و توزيع 7682 كيلو على نقابة العاملين.

وأشار إلى توزيع نحو ١٠ أطنات من أسماك مراكب الشنشلا علي منافذ البيع من قبل، لافتًا إلى دخول 65 مركبًا جديدًا ضمن أسطول الصيد بالمحافظة بالتناوب، إضافة إلى زيادة قوة المراكب السنار في مدينة الطور إلى 40 مركب .

وأوضح أن تطوير رصيف ميناء الطور وزيادة طوله من 70 إلى 270 مترًا، سمح باستقبال أكبر عدد من المراكب، ما ساعد في توفير الأسماك بكميات كبيرة، مع تشديد المراقبة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الأسماك تتوافر بكميات كبيرة، تزامنًا مع خروج مراكب "السنار والشنشلا " إلى البحر، بعد توقف دام نحو 6 أشهر، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% .