بفستان وبدلة فرح.. عروسان يدليان بصوتيهما في كفر الشيخ: فرحتنا فرحتين

بـ"فستان أبيض وبوكيه ورد وبذلة سوداء".. صمم عروسان على الإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب 2020، في لجنة قرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، حيث حرص العروسان على أداء واجبهما الوطني قبل بدء الحياة الزوجية، ليخرجا من اللجنة على زفة بلدي أعدها لهما ذويهما، وسط فرحة وترحيب من الجميع.

"حبينا نبدأ حياتنا بأداء واجبنا الوطني قبل واجبنا المجتمعي، فطلعنا من الكوافير على لجنة الانتخابات، ما إن رآنا الناس داخل اللجنة حتى قدما لنا التهاني بمناسبة الزفاف".. بهذه العبارة لخص العريس أحمد فيصل عبدالدايم، وعروسه، ريهام نور عبدالعظيم، سعادتهما لـ"الوطن".

وقال العريس وعروسه، إنّهما شعرا بالسعادة للإدلاء بصوتيهما: "كنا فرحانين وحسينا إن الفرحة فرحتين، وإن اليوم ده مش هننساه بكل تفاصيله، وحرصنا على توثيق هذه اللحظات لتكون ذكرى نرويها لأطفالنا فيما بعد، اليوم كله كان حلو، ومبشر رغم الأمطار، لكن ربنا أراد نفرح فرحتين، فرحة الانتخابات في يوم الزفاف".

لم يعلم العروسان أنّ يوم زفافهما سيوافق أول يوم انتخابات: "حددنا فرحنا من فترة ومكناش نعرف إن في انتخابات، ويوم الحنة اتفقنا نروح بملابس الزفاف للجنة الانتخابات، ويكون آخر حاجة قبل الذهاب للكوشة هي الإدلاء بأصواتنا، ولأن حب الوطن أعمق من حب الشخص لآخر، حبينا نعبر عن حبنا لوطنا قبل التعبير عن حبنا لبعضنا في أهم ليلة في حياتنا، وفرحنا أكتر على فرحة الناس لينا، حتى الموجودين في اللجنة وأمامها أطلقوا الزغاريد".