لجنة انتخابات كفر الشيخ تضع علامات تباعد بالقاعة والمرشحون يتزاحمون

وضعت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 في كفر الشيخ، علامات تباعد داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق التقديم، إلا أن المرشحين المحتملين لم يلتزموا بالنظام المتبع، وتزاحموا داخل القاعة وخارج المحكمة، لتقديم أوراقهم، ما جعل أحد الموظفين يطالبهم بالالتزام: "التزموا بالإجراءات كله هيقدم، مفيش نظام ليه والعلامات اللي حطيناها دي ليه؟".

وقدم أكثر من 50 مرشحا محتملا لانتحابات مجلس النواب 2020 في كفر الشيخ، أوراقهم في الساعات الأولى من فتح باب الترشح، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، زحامًا كبيرًا من الراغبين في تقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2020.

وارتدى المرشحون المحتملون، الكمامات اتباعًا للإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة، حيث أكدت على عدم السماح بالدخول دون ارتدائها.

وقدم عدد من نواب البرلمان السابقين أوراق ترشحهم بينهم محمد عبدالرحمن الشهاوي، البرلماني الحالي، عن دائرة دسوق - فوه ومطوبس، وحصل على رقم 2، مؤكدا أنه ترشح فردي مستقل.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام المحكمة، وبدأت في تنظيم عمليات الدخول من البوابة، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة.

وفتحت، اليوم، المحاكم المختصة أبوابها، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويستمر تلقي أوراق المرشحين حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الانتخابات بالخارج 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.