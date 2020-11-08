هدوء أمام لجان حدائق القبة والزاوية في ثاني أيام انتخابات النواب

فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء، أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

والتزمت اللجان الانتخابية في حدائق القبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وبينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت.

وفي الزاوية الحمراء، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتون في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

وانطلق اليوم ثاني محطات قطار انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين.