محافظ الفيوم يدلي بصوته في انتخابات النواب بمصر الجديدة

أدلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنة مدرسة "الشهيد محمد رفعت"، بمصر الجديدة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة المشاركة الإيجابية لكافة أطياف الشعب في انتخابات مجلس النواب، والتعبير عن رأيهم بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

يذكر أنّ محافظة الفيوم كانت ضمن المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وتضم 4 دوائر انتخابية، وأدلى المواطنون بأصواتهم في 633 لجنة فرعية، موزعين على 284 مقراً انتخابياً بجميع قرى ومراكز المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و299 ناخباً وناخبة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم بعد فرز كافة الأصوات وحصول المرشحين على عدد أصوات يوافق النصاب القانوني (50%+1) حيث فاز بالثلاث مقاعد المخصصة للدائرة مرشحي "التحالف الوطني" وهم كل من سيد سلطان "الشعب الجمهوري"، وعبد التواب عبد القادر أبو النور "مستقبل وطن"، ومحمد محمود عبد القوي "مستقبل وطن".

وأظهرت نتيجة الفرز، الإعادة في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعدين وهم مصطفى البنا "فردي مستقل" وكامل فيصل "مستقبل وطن" وكمال أبو جليل "مستقبل وطن" والعقيد ياسر سلومة "فردي مستقل".

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، يتنافس فيها 6 مرشحين على مقعدين وهم المهندس محمد ثابت الجمال "فردي مستقل"، وأحمد مصطفى عبد الواحد "حماة الوطن"، ومحسن أبو سمنة "مستقبل وطن"، ومنجود الهواري "الشعب الجمهوري"، وعبد المنعم عبدالعليم "فردي مستقل"، وأيمن الصفتي "المصري الديموقراطي".

وفي الدائرة الرابعة ومقرها يوسف الصديق والشواشنة وأبشواي، يتنافس 4 مرشحين للفوز بمقعدين وهم أحمد دياب "فردي مستقل"، ومحمد مصطفى الخولي "مستقبل وطن"، ومحمد اللحامي "فردي مستقل"، وعلاء العمدة "فردي مستقل".