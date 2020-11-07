نادي القضاة: غرفة عمليات انتخابات النواب لم تتلق أي شكاوى

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن غرفة العمليات المشكّلة بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي لمتابعة عملية الانتخابات بالمرحلة الثانية لمجلس النواب، لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في اليوم الأول بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف"السيد" أن النادي يقدم الامتنان والتقدير للقضاة وأعضاء النيابة العامة، لأدائهم رسالتهم في حراسة وعي الناخبين في هذه الظروف الصحية الاستثنائية على أكمل وجه والتزامهم بالتدابير الطبية من ارتداء الكمامات واتخاذ وسائل التباعد الاجتماعي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الناخبين والقائمين على الإشراف على العملية الانتخابية، كما يثمّن قيامهم بالإشراف على الانتخابات في بعض المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية في ظل ظروف جوية صعبة.