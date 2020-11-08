صور.. محافظ مطروح يتابع سحب مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعب محافظ مطروح، على مدار ليلة أمس الأحد، جهود سحب تراكمات مياه الأمطار وذلك من خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح يرافقه رضا جاب الله رئس مركز مدينة مرسى مطروح، ممثلي المعنية بفريق الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

وتفقد "شعيب"، كورنيش مرسى مطروح، ونقاط تجمع الأمطار وسحب المياه منها، من خلال سيارات الصرف الصحي التابعة لشركة مياه الشرب والصرف بمطروح.

واستمرت جولة محافظ مرسى مطروح عدة ساعات، كما تابع غرفة عمليات المحافظات وبلاغات الأهالي، وتنفيذها والردود على تساؤلات وشكاوى المواطنين على مستوى مراكز ومدن مطروح.

ووجه "شعيب" بأهمية تنسيق الأعمال وتوزيع الجهود بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح مع شركة المياه والحماية المدنية، بما يحقق سرعة إنجاز المهام وتجنب الازدواجية في الأعمال وتحقيق السيطرة بجميع الأماكن في نفس الوقت، بعدما شهدت المدينة أمطارًا غزيرة ليلة أمس.

وتفقد محافظ مطروح مناطق "البوسيت" و"الليدو" و"سيدي العوام" والطريق الدولي الساحلي "مطروح - الإسكندرية" والكيلو 8 أمام شركة الكهرباء والكيلو 9 شرق المدينة، وذلك لمتابعة جهود إزالة مياه المطر المتراكمة بالشوارع.

كما وجه بـ"التسليك الجيد لشنايش المطر وتطهيرها حتى لا تعوق مياه الأمطار، مع سرعة الانتهاء من انتشال المياه بالطريق الدولي الساحلي لتسهيل حركة سير السيارات، ورفع حالة الطوارئ والتأكّد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الأمطار"، مشددًا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع أي بلاغات والتنسيق مع جميع الجهات.

وتعرضت مطروح على مدار الـ48 ساعة الأخيرة إلى أمطار غزيرة، في مختلف المراكز والمدن والقرى، والساحل الشمالي، في مناطق "الحمام والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة"، إلى جانب القرى والنجوع، جنوب مطروح والتي استقبل أهلها الأمطار بالفرحة بملىء الآبار، وزراعة القمح والشعير.