وزير النقل: تشغيل أول قطار كهربائي بمصر في أكتوبر 2021

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعاتها العملاقة في كل المجالات، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قطاع النقل فى مصر من سكك حديد ومترو وطرق وموانئ بحرية ونهرية.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بديوان عام وزارة النقل، أنه يجرى تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر: "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، بطول 90 كم، ومخطط بدء تشغيله تجريبيا أغسطس المقبل، على أن يتم تشغيله أمام الجماهير أكتوبر 2021، لافتا إلى أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مشروعاتها سواء السكة الحديد أو مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا، على تنفيذ عدد ضخم من المشروعات على رأسها مونوريل العاصمة الادارية، ومونوريل 6 أكتوبر، والقطار السريع "العلمين - العين السخنة"، مشيرا إلى أن الدولة تخطط لإنشاء مصنع وطنى لتصنيع القطارات فى منطقة شرق بورسعيد، وأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان رسميا عن تدشينه.

وأوضح وزير النقل، إن منظومة السكة الحديد تنفذ مشروعات عملاقة من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وتابع بأن الوزارة تواصل عملها على تجديد منظومة الجر للقضاء على تأشيرات القطارات وحوادثها، منوها إلى أنها تسعى إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، كما تقوم الهيئة بتشغيل قطارات جديدة مكونة من العربات الروسية الجديدة والجرارات الأمريكية.