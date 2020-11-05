إخلاء 7 أسر بعد تصدع عقار قريب من السكة الحديد بقنا

أخلى أهالي "الصعايدة" في مدينة دشنا بقنا، 7 أسر من عقار مكون من 4 طوابق على وحدتين سكنيتين في كل دور، بعد تصدع المبنى، إثر عمليات الصرف الصحي التي تمر من أمامه.

وقال عادل مشالي، أحد أبناء الصعايدة، إن المبني ملك محمود حسين أمين، وشقيقه فتحي، تصدع منذ يومين، ومع زيادة الشروخ وانفصال المبنى من المباني المجاورة، تركه السكان وذهبوا إلى ذويهم في المنطقة، خشية انهياره عليهم.

وأضاف "مشالي": "ملاك العقار تربطني بهم صلة قرابة، اشتكوا إلى شركة المياه في دشنا، وجلبوا فنين، واكتشفوا إن العقار تصدعت أساساته بسبب الصرف، ولم يفعلوا شيئا".

وأكد عادل مشالي، أن هناك كارثة؛ إذ أن هذا المنزل يقع في مرمى شريط السكة الحديد في دشنا، وحال سقوطه سيقع عليها، ما يسبب أزمة، مطالبا المحافظ ومجلس المدينة بالتدخل.

وقال المهندس موسى جادالله، رئيس فرع شركة مياه الشرب في دشنا، إن اللجنة الهندسية بمجلس المدينة، هي التي ستحدد ان كان التصدع من الصرف الصحي من عدمه، لافتا إلى أن المنزل مبني بالطرق القديمة، منذ 40 عاما تقريبا، وقد يكون النصدع نتيجة هزة القطار المارة على شريط السكة الحديد.

وأضاف "جادالله": "الصرف الصحي اشتغل منذ سنوات في هذه المنطقة، ولا توجد تسريبات لهذا العقار"، مؤكدا أن الشركة ستمتثل لقرارات اللجنة.