"الدكتور حاتم" يوفر سيارات لنقل الناخبين مجانا في كفر الشيخ: واجب وطني

سيارات ميكروباص مطبوعا عليها لافتة تحمل صورته واسمه، مدون عليها "إهداء من ابنكم الدكتور حاتم الخضري، انزل وشارك والنقل متاح مجانا"، تجوب قرى ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ؛ لنقل الناخبين إلى المقار الانتخابية وعودتهم لمنازلهم بشكل مجاني، مبادرة أطلقها الدكتور حاتم الخضري، منسق المدارس العسكرية على مستوى المحافظة.

"الانتخابات مش مرشحين فقط، لا دا الناخبين أهم من المرشحين، علينا دور وطني كبير، إننا نحث الناس على المشاركة، لكن في نفس الوقت في مواطنين ممكن ميروحوش الانتخابات بسبب المواصلات، ففكرت إزاي أسهل عليهم، لقيت أن توفير مواصلات مجانية ليهم هيشجعهم على النزول، فأجرت عدة سيارات ميكروباص على حسابي الشخصي، تسهيلا على الناس، وبدون دعم أي مرشح، هدفنا خدمة أهالينا"، بهذه الكلمات لخص الدكتور حاتم الخضري مبادرته لـ"الوطن".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطلق فيها "الخضري"؛ إذ فعل نفس الشئ باختلافات بسيطة في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، انطلاقا من واجبه الوطني: "كنت بنقل الناس بعربيتي الخاصة في مجلس الشيوخ، ودورنا نوعي الناس ونقولهم شاركوا، علشان كدة كنت بنقلهم بعربيتي مجانا دون طلب التصويت لمرشح بعينه، مبدعمش حد، على قد ما بسهل على الأهالي، وفي كورونا كنت بوفر ليهم المستلزمات الطبية من منطلق مسئوليتي المجتمعية".

ويدعو الدكتور حاتم الخضري الجميع أن يحذوا حذوه، دون التأثير على الناخبين: "لو كل 20 شاب اتفقوا يعملوا كده مش هيدفعوا مبالغ كبيرة، وهيشاركوا مشاركة كبيرة وفعالة، وهنظهر أمام الناس بمظهر راقي"، موضحا: "أنا برجع أطالب النائب الفائز بخدمات وسن تشريعات وقوانين، فلازم أكون عامل واجبي ومشارك في الانتخابات بأي وسيلة، كل واحد في منطقته يشوف يقدر يساعد أهالينا إزاي وميتأخرش، ولو أصحاب التكاتك والموتوسيكلات كل واحد شارك هيبقي شيء إيجابي؛ لأن بلدنا تستحق منا الكثير مش علشان خاطر مرشح بعينه، لكن علشان وطنا".