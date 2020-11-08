وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات النواب

وصل الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، إلى مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، للإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، في مدرسة ابن النفيس للإعدادية والابتدائية بمنطقة مدينة نصر دائرة القاهرة.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني لانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 إقبالا قليلا، حيث سيطر على المشهد الانتخابي في الساعات الأولى فئة كبار السن، الذين يحاولون تجنب الأوقات المزدحمة قدر الإمكان.

ومن المتوقع زيادة الأعداد في فترة الظهيرة عن فترة الصباح، نظرا لمواعيد العمل الخاصة بالموظفين، إذ ينتظر الكثير منهم الانتهاء من العمل للذهاب للجان الخاصة بهم والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

واستعدت لجان منطقة مدينة نصر لاستقبال الاناخبين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، إذ وفرت الماسكات للناخبين وزجاجات الكحول، إضافة إلى وضع علامات إرشاد المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية.

وبدأت اللجنة عملها الخميس الماضي، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة، تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.