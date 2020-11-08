غرفة "شمال سيناء": لجان رمانة الأعلى تصويتا في الانتخابات بنسبة 22.5%

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوى المحافظة، في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "الغندور" أن غرفة عمليات المحافظة تتابع سير الانتخابات في مختلف اللجان والنسب التقديرية لحضور الناخبين، مشيرا إلي إقبالهم على لجان الانتخابات خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية.

وأشار العميد أسامة الغندور، إلى أن لجان قسم رمانة الأعلى تصويتا، بنسبة 22.5%، تلتها لجان قسم بئر العبد بنسبة 19.5%، ثم لجان العريش بنسبة 15%، وقسم ثان العريش بنسبة 13.5%، ثم رابع العريش، وأول العريش.

ونوه سكرتير عام المحافظة، إلى أن نسبة التصويت في لجان الشيخ زويد بلغت 11%.قال الغندور، وعلى مستوى المحافظة 13%؛ إذ صوت نحو 35 ألف مواطن خلال اليوم الأول من إجمالي عدد الأصوات الانتخابية البالغة 273 ألف صوت.

من جهته، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني، ومشاركة كل مواطن في الانتخابات أمر ضروري، لاختيار نواب عن المواطنين تحت قبة البرلمان.

ودعا المحافظ، المواطنين للخروج إلى لجان انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة، والتصويت لمن يرونه مناسبًا، إذ إنّ التصويت واجب وطني على المواطنين.

وأكد المحافظ أنّ شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية، مقيدا بها 273 ألفًا و178 صوتا انتخابيا.

ولفت المحافظ إلى أنّ شمال سيناء تضم أيضا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا، 31 على المقعدين الفردي، و10 على المقاعد المخصصة للقائمة.