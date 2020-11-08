وزير النقل: مستمرون في تنفيذ مشروعاتنا العملاقة رغم كورونا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعاتها العملاقة رغم التحديات الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المشروعات القومية والإنتاج فى الدولة لن يتوقف، وأنه لا يمكن إيقاف تنفيذ المشروعات لأن هناك فرص عمل ووظائف تعتمد عليها.

وأشار وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بديوان عام وزارة النقل، إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن كافة الشركات العالمية مستمرة في استكمال استثماراتها ولن يتم إيقاف الإنتاج، لأن الاقتصاد لا يتحمل ذلك، موضحاً أن هناك إجراءات صارمة تنفذ في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف وزير النقل، أن هناك إجراءات صارمة تنفذ في أماكن المشروعات للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم مناطق العمل، وتطهير المعدات، وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروعات يتم بشكل منتظم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على تنفيذها.

ونوه الوزير إلى أن مشروعات الأنفاق التي تنفذها الوزارة هدفها تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى استكمال باقي مشروعات الأنفاق، للقضاء على الزحام نهائياً.