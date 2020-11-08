بايدن يحدد 3 أولويات في خطاب الفوز بانتخابات أمريكا.. أولها كورونا

حدد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم، في خطاب النصر، أولوياته في بداية إدارته للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلن فوزه في انتخابات أمريكا 2020، مؤكدا أن مهامه الأولى في إدارته هي احتواء فيروس كورونا، والقضاء على العنصرية، وتحسين المناخ.

وأكد بايدن، في خطاب النصر من ديلاوير في ولاية ويلمينجتون، أنه مطالب باحتواء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقال إنه سيباشر منذ الاثنين المقبل بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19، وأوضح: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية.. سأباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كورونا".

كما أكد بايدن أنه سيعمل على القضاء على العنصرية ودعم "حقوق السود"، مشيرا إلى أن نائبته التي اختارها، كامالا هاريس، من أصول أفريقية وأسيوية ولاتينية. ولاقت هذه الكلمات تأثيرا واسعا في أنصاره من الأمريكيين الذين تجمعوا أمام مقر حملته الانتخابية للمشاركة في الاحتفال بالفوز برئاسة أمريكا وحضور خطاب النصر.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "أتعهد أن أكون أمريكيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع"، مؤكدا أنه سيسعى لأن يمثل كل الولايات المتحدة: "قد حان الوقت لأن نستمع لبعضنا البعض".

وعن الانقسام بسبب الانتخابات الأمريكية بين الحزبين الرئيسيين الديموقراطي والجمهوريو، تعهد بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين: "جزء من التفويض الذي أعطي لنا هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفاهية أمريكا". وأضاف أنه "يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا للرئيس الأمريكي المرشح الديموقراطي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

أما الملف الثالث الذي أكد بايدن أنه ضمن أولوياته بعد بدأ مهامه الرسمية كرئيس للولايات المتحدة، هو المناخ، في إشارة إلى إمكانية العودة لاتفاق باريس للمناخ، الذي انسحبت منه أمريكا في عهد دونالد ترامب.

وكانت أمريكا بعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ اتفاقية باريس للمناخ، أخطرت الحكومة الأمريكية الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من الاتفاقية. بعد إعلان دونالد ترامب، في 1 يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس. وفي 4 نوفمبر 2019، أرسل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الخصوص.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في خطاب النصر إنه حقق نصرا ساحقا، مشيرا إلى أن رقم 74 مليون صوت غير مسبوق في تاريخ البلاد، وأضاف: "فزنا بعدد من الأصوات لم يبلغه أحد قبلنا". وأوضح بايدن أنه ترشح لإعادة الولايات المتحدة "محترمة مهابة مرة أخرى"، مؤكدا أن "شعب هذه البلاد قال كلمته".