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بايدن: سنتبنى خطة لمواجهة كورونا تبدأ في يناير 2021

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محمد عزالدين
03:55 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
جو بايدن

جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه "سنصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، حان الوقت للابتعاد عن اللغة العدائية، ووقت التعافي ومداوة الجراح في أمريكا، وسأسعى لأن أمثل كل الولايات المتحدة وقد حان الوقت لأن نستمع لبعضنا البعض".

 وأضاف "بايدن" خلال كلمته، "من غير المقبول أن نعامل خصومنا كأعداء، فهم مثلنا أمريكيون، نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كورونا وبناء العدالة والقضاء على العنصرية، أمامنا معركة لمواجهة فيروس كورونا وتأمين الرعاية الصحية وترسيخ العدالة الاجتماعية، عملنا يبدأ بالسيطرة على جائحة كورونا أولا قبل كل شيء".

وتابع: "سنتبنى خطة لمواجهة فيروس كورونا تبدأ في يناير من عام 2021".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.

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