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مستمرة طوال الأسبوع.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد حتى الخميس المقبل

كتب:

أمنية سعيد
10:36 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
خريطة سقوط الأمطار

خريطة سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر، وذلك على النحو التالي:

خريطة الأمطار الأحد 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

- الوجه البحري: أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق في (كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق في (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - البحيرة).

- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق في (بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الاثنين 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض لبمناطق في (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) وتكون متوسطة على بعض المناطق في (الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق في (مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق في (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - رشيد).

- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم - مطروح - السلوم).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الأربعاء 11 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - رشيد - بلطيم). 

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق في (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

خريطة الأمطار الخميس 12 نوفمبر 

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية.

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