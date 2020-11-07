الأرصاد: لا توجد تغيرات جوية واضحة هذا العام عن الأعوام الماضية

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس وحدة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، إذ نوهت الهيئة بوجود فرص لسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح مرورًا بالضبعة والإسكندرية وسيدي عبد الرحمن، لافتًا إلى أنه لا توجد أي تغيرات واضحة في الأحوال الجوية عن الأعوام الماضية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن هذه الحالة ستستمر حتى نهاية يوم غد الأحد، وتنحسر غزارة الأمطار يوم الاثنين على السلوم ومطروح وتكون الأجواء ممطرة طبيعية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتابع: "فرص سقوط الأمطار موجودة بغزارة على الساحل الغربي وبناءً على التنسيق بين الهيئة والمدن المعنية بغزارة الأمطار تم الاستعداد والتجهيز بشكل كبير قبل حدوثها".