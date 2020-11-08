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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم.. ومتوسط على القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
02:36 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من عدة أيام من وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت أمس حيث وجدت فرصا لسقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية والدلتا، امتدت بشكل خفيف على القاهرة، لكنها غير مؤثرة، ومنذ مساء أمس وفجر اليوم بدأت غزارة الأمطار تزداد في السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية والضبعة ومطروح وسيدي براني والسلوم وأدت لتجمع المياه هناك.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأمطار امتدت على محافظات الوجه البحري مثل كفرالشيخ والبحيرة وبلطيم والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية، ومع نهاية اليوم بدأت تصل هذه الأمطار للقاهرة لكنها كانت خفيفة لمتوسطة الشدة.

وأوضحت أن هذه الأمطار جرى التنويه عنها مسبقا، والكميات المتوقعة في هطولها، مؤكدة أن سقوط الأمطار مستمر للغد بنفس الغزارة على السواحل الشمالية، مثل الإسكندرية والضبعة ومطروح والسلوم وسيدي براني، وتمتدت من متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور والدقهلية ومتوسطة على باقي محافظات جنوب الدلتا، ومن خفيفة لمتوسطة الشدة على القاهرة، لافتة إلى أن هذه الموجة تنتهي تدريجا مع بداية يوم الاثنين.  

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