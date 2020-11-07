الأرصاد: الأمطار الغزيرة على السواحل مستمرة غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة السواحل المصرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة عليها، وامتدت لتصل مناطق جنوب الدلتا بأمطار متوسطة، بينما امتدت الأمطار لتكون خفيفة على بعض المناطق المتفرقة بالقاهرة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأمطار الغزيرة تمركزت في المناطق الساحلية فقط، ومن المتوقع أنها ستسمر بذلك الشكل حتى نهاية، غدا الأحد على تلك المناطق، موضحا أن التنسيق الذي يجري بين الهيئة والمحافظات المختلفة يكون بشكل مباشر، وبناءً على المناقشات التي تتم فيما بين تلك الجهات يتخذ المحافظون قرارات لحماية المواطنين في تلك المحافظة، كتلك التي اتخذها محافظ الإسكندرية بمنع الدراسة في المدارس والجامعات.

وأكد أنه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة فستكون العظمى لها ما بين 24 لـ25 على أغلب محافظات البلاد، والتي ستنخفض من 17 لـ18 درجة ليلا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحافظات الساحلية فستستمر الأمطار الغزيرة والمتوسطة عليها لنهاية يوم الأحد، حينها ستعود درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية كمثيلاتها في هذا الوقت من العام.