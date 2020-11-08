وفاة مشرف بانتخابات النواب داخل لجنة في ميت غمر

توفي موظف ضمن فريق الإشراف على إحدى لجان انتخابات مجلس النواب في ميت غمر بحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، داخل اللجنة بعد انطلاق التصويت، إثر سقوطه بداخلها فاقدا الوعي، وأكد الأطباء وفاته.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان اللجنة، وأكد الأطباء وفاة محمد السعيد عبدالقادر، موظف، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح قاضي اللجنة وشهود العيان، أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة، وفجأة سقط على الأرض، وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وحرر قاضي اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات.

ونقلت سيارة الإسعاف، جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وسجل اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أمس السبت، أول إصابة بين العاملين في الإشراف على الانتخابات بالدقهلية، وذلك بإصابة موظفة مشرفة علي انتخابات بكسر في الترقوة في إحدى اللجان الانتخابية، إثر سقوط مروحة عليها داخل اللجنة أثناء قيامها بأداء عملها في الإشراف على إحدى لجان قرية سنجيد، في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى أجا المركزي، استقبل "نجوى" 36 عاما، موظفة، مقيمة بقرية البهو فريك، دائرة المركز، وتبين إصابتها بكسر في الترقوة إثر سقوط مروحة سقف عليها أثناء عملها في الإشراف على أعمال لجنة مدرسة سنجيد الابتدائية.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابة السيدة بكسر في عظام الترقوة، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها وحالتها العامة مستقرة.