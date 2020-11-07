تامر عبدالحميد يدعو أهالي ميت غمر بعدم انتخاب رئيس الزمالك المعزول

دعا تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، أهالي ميت غمر بالدقهلية لعدم انتخاب، رئيس نادي الزمالك المعزول، خلال انتخابات مجلس النواب المنعقدة حاليا.

وقال تامر عبدالحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏أهالي ‎ميت غمر الكرام، جاء دوركم يا رجال، الأنظار كلها تتجه إليكم لتثبتوا أن هذا البلد مليىء بالرجال، موعدكم مع التاريخ لتعلو راية الأخلاق والاحترام والفضيلة".

وتابع: "لتقولوا كلمتكم في وجه من يخشاه الناس لفحشه وبذاءته، في وجه من يحارب لقطع الأرزاق وتشويه السمعة وإهدار كل قيمة تربينا عليها، قولوا كلمتكم، لا لمرتضى منصور".

ويتنافس في دائرة ميت غمر 35 مرشحا على مقعدين في الانتخابات التي ستجري ضمن المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر القادم، بينما يتنافس في الانتخابات على مستوى دوائر الدقهلية 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

وتضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

ولم تغفل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.