سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020.. أقل شراء في بنك الإسكندرية

تستعرض "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك الإسكندرية، بنك مصر، البنك الأهلي، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار، أعلى سعر للبيع أمس، بقيمة 15.77 جنيه، وللشراء 15.66 جنيه، في 20 بنكًا هي مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، hsbc، والاستثمار العربي كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني.

وقال علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنه من التوقع حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء الدولار والريال السعودي واليورو وباقي العملات الأجنبية بسبب السياحة ومواكبة طلبات المستوردين.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي فسجّل في بنك مصر، 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، نحو 20.47 جنيه للشراء، و20.74 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، سجل نحو 20.46 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجل 20.47 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.